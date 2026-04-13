リーメントから8月、ポケモンの新たなジオラマフィギュア「Pokémon Kaichu Collection」が登場します。ヴィンテージ風の懐中時計型ケースの中に、ポケモンたちの世界を閉じ込めた素敵なコレクションです。「Pokémon Kaichu Collection」こちらが、懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア「Pokémon Kaichu Collection」です。ラインアップは、「セレビィ - 朝霧の森 -」「エーフィ - 昼下がりの