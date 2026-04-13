リーメントから8月、かわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア「ポケモン Sweet Craft Collection」が登場。このほど、そのビジュアルが公式X (@rement_official)で公開されました!「ポケモン Sweet Craft Collection」こちらが「ポケモン Sweet Craft Collection」です。手芸用品の定番アイテム「ピンクッション」の上に、かわいいポケモンたちがのったポップなデザインで、どれも可愛らしい。「ポケモン Sweet Craf