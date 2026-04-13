Image: SONY ソニーが360立体音響に対応したサウンドバー「BRAVIA Theatre Bar 7」と、サブウーファー付属サウンドバー「BRAVIA Theatre Bar 5」、サブウーファーとリアスピーカーを備えたホームシアターシステム「BRAVIA Theatre System 6」を発売します。上下のサウンド表現も可能 BRAVIA Theatre Bar 5 Image: SONY