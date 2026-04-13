佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）の本拠地レンジャーズ戦で２敗目を喫した。初勝利をかけた３度目の登板だったが、４回を投げて５安打２失点。６三振を奪いながら５四球と安定せず、３回にカーターに一発を浴び、スミスに勝ち越し打を許した。球数が９４球と増えたことで５回からブルペン陣にマウンドを譲った。佐々木は「球数が多くてイニングを投げれなかった。初回、２回は粘れたし、三振を取れたのはよか