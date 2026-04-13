星野リゾートが、年間を通じて計画的に連休を楽しみ尽くす「連休攻略シリーズ」の第2弾「ゴールデンウィーク(GW)編」を紹介している。連休攻略シリーズ「ゴールデンウィーク編」○2026年のGWは「安近短」が人気に?2026年のGWは、カレンダーの並びにより最大12連休も可能となる大型連休。一方で、燃油や宿泊費の高騰、インバウンドによる全国的な大混雑が予測される。そこで同社は、移動の疲れや混雑のストレスを回避し、身近な場所