オフィスからオケージョンまで、幅広いシーンで重宝するワンピース。カジュアルに寄りすぎず、大人の上品さをキープしたい……そんな思いに寄り添うアイテムを【ZARA（ザラ）】で発見しました。さらに今回は、「4桁プライス」という驚きの価格帯ながら、圧倒的な高見えが期待できるワンピースを厳選。着るだけでクラス感のあるスタイルが完成するので、ぜひ取り入れてみて。 ドレープの表情