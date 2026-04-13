日常の中で、子どもの言葉に思わずハッとした経験はありませんか？ 同じ景色を見ていても、受け取り方は大きく違うものです。今回は、筆者が子どものひと言から感じた、気づきのエピソードをご紹介します。 何気ない景色が、特別に変わる瞬間 子どもと出かけていると、思いがけない言葉にクスッとする瞬間があります。先日も、そんな小さな出来事がありました。 ある日、家族で遠出をしたときのことです。車で移動し