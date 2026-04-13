歌手サブリナ・カーペンターが、自身のクリエイティブな活動において、実の姉であるサラ・カーペンターと二人三脚で歩んでいることを明かした。ヒット曲「エスプレッソ」で知られるサブリナによれば、サラとは「脳を共有しているようなもの」であり、自身のビジョンを具現化する上で欠かせない存在だという。 【写真】サブリナを支える姉のサラ麗しき2ショット 「パーフェクト」誌でファッ