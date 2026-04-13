12日、都内のホテルで行われた自民党大会。高市首相（党総裁）は憲法改正について、「時は来た。発議にめどが立った状態で来年の党大会を迎えたい」と前のめりだった。【もっと読む】高市首相が自衛隊派遣めぐり安倍側近と壮絶バトル→「クビ切り宣言」の恐るべき暴走ぶり “粛清連発”も画策か今年の党の運動方針でも、「衆参両院の憲法審査会に条文の起草委員会を設置して改憲原案を作成し、国会提出を目指す」とした。さら