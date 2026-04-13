俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が結婚を発表したが、ネット上は祝福ムードが優勢だ。新木優子と結婚した中島裕翔は大正解！ 吉田羊との“合鍵愛”報道から10年目…今年の初めから、長澤まさみ（38）、松井珠理奈（29）、南沢奈央（35）、神木隆之介（32）、佐々木彩夏（29）、満島ひかり（40）といった大物たちの結婚が続いているが、中島と新木の結婚は、SNS上では、祝福の声がほとんどで、穏やかに受け入れ