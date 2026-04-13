山崎貴監督が手掛ける「ゴジラ」新作映画『ゴジラ‐0.0』（ゴジラマイナスゼロ）より、ファーストティザー映像の解禁までのカウントダウンが、4月15日7時55分より開始される。【動画】映画『ゴジラ‐1.0』ファーストティザー映像解禁へのカウントダウン開始――！1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にし