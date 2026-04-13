◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）今年の皐月賞は抜けた馬がいない印象で、どこからでも入れそうなメンバーだ。なかでも、マテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）に期待している。デビューからの２戦は２着だったが、上がり３ハロンはともに最速の数字。３戦目の未勝利戦を勝ったあとは、皐月賞と同じ舞台の京成杯を選択した。勝ち馬の決め手には屈したものの