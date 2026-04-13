阪神ＪＦに続き、桜花賞・Ｇ１を制したスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が勝利から一夜明けた１３日、馬房でリラックスした姿を見せた。昨晩は１９時３０分頃に帰厩した。担当の小川陽一助手は「普段と変わらず、何のトラブルもなく来られています」とレース後の様子を伝えた。レースは他馬がゲートに突進したことで８分発走が遅れたが、「全く問題なかったです。むしろ逆にプラスに働いたかなと思い