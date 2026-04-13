NEMOPHILAが11日、初のセルフプロデュースEP『五臓-GOZO-』を引っさげた全国8ヶ所のツアー『NEMOPHILA 1st EP 五臓-GOZO- Release Tour 2026「上弦」』のセミファイナルを、東京・恵比寿LIQUIDROOMで行った。【写真】「それはチカンです」NEMOPHILA・mayuが訴えた投稿SEを背に、むらたたむ（Dr）、ハラグチサン（Ba）、葉月（Gt）、mayu（Vo）の順でステージに登場。1曲目はmayuのハイトーンと葉月のギターが唸りを上げる骨太