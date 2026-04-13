AKB48山根涼羽（25）が、13日までにXを更新。ファンの思わぬ私物にサインしたことを明かした。山根は「人生ではじめて2日連続、炊飯器にサインを書きました」と、CD購入特典イベントでの「私物サイン」で、ファンが持参した炊飯器にサインする動画をアップした。山根は今月2日に、自身のXで、「すき？」と自撮りした写真とともに、炊飯器の写真を誤って投稿。14万件以上の「いいね」が集まるなど“万バズ”し、大きな話題を集めて