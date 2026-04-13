いつも出迎えてくれるのに、いつも愛おしい…。寝ぼけまなこで『おかえり』と喜ぶわんこの姿が話題を呼び、投稿は42万回再生を突破。静かな愛があふれる光景に「この感じ…ほんと幸せ」「疲れ吹っ飛ぶ」「もー可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：家に帰りドアを開けると、いつも犬が『おかえり』と駆け寄ってきて…あまりにも愛おしい『寝起きでのお出迎え』】 寝起きの「おか