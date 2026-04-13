Appleが新製品としてスマートグラスを検討していることは、しばしば報じられてきました。このスマートグラスは2027年に発売される見込みで、2026年末に発表する可能性があるとAppleのリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。Apple AI Smart Glasses Features, Styles, Colors, Cameras; Giannandrea Leaving - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-04-12/apple-ai-smart-glass