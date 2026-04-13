by TechCrunch現地時間の2026年4月12日、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏の自宅に向けて発砲があったと伝えられました。この事件はアルトマン氏の自宅に火炎瓶が投げ込まれた事件のわずか2日後に発生しました。Sam Altman’s home targeted in second attack; two suspects arrested | The San Francisco Standardhttps://sfstandard.com/2026/04/12/sam-altman-s-home-targeted-second-attack/サンフランシスコ警察は銃器を