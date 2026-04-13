日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１３日、イチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝の米野球殿堂入りを記念した彫像の除幕式が１０日（日本時間１１日）、マリナーズ本拠のＴモバイルパークで行われたことを報じた。象徴的なバットを立てる打席ルーチンがモチーフとなっており、イチロー氏が、Ｋ・グリフィーＪｒ氏、Ｅ・マルチネス・コーチの両レジェン