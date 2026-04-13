WRC（世界ラリー選手権）の第4戦ラリー・クロアチアが12日まで行われ、日本人の勝田貴元が劇的な大逆転で2大会連続の優勝を飾った。中継の冒頭では、3月21日に開催されたレッドブル主催イベントの様子が紹介され、F1の角田裕毅を助手席に乗せた勝田の超絶技にファンから反響が集まった。【映像】夢のコラボで超絶ドリフト（実際の様子）ドリフトと音楽ライヴをジョイントさせたナイトパーティー『Red Bull Tokyo Drift 2026』