外務省米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことに関し、日本政府からは13日、交渉継続に望みをつなぐ声が相次いだ。政府関係者は「今回はまとまらず残念だが、水面下でやりとりは続くだろう」と述べた。外務省幹部は「交渉がすぐに終わるとは思っていなかった。次回以降に期待する」と言及。別の幹部は、トランプ米大統領の「イランは交渉の場を離れていない」との発言に触れ「米国がすぐにイランを再攻撃