サッカーのドイツ１部リーグ、ウニオン・ベルリンは１１日、マリールイーズ・エタ氏（３４）が今季末までの暫定で監督を務めると発表した。ＡＦＰ通信によると、イングランドやスペイン、ドイツなどの欧州５大リーグで、１部に属する男子チームの監督を女性が務めるのは初めて。エタ氏は２０代で現役を退き、指導者として実績を積んできたという。クラブは成績不振を理由に前任者を解任した。（パリ平地一紀）