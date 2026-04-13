足利フラワーリゾートが運営する「あしかがフラワーパーク」(栃木県足利市)は4月11日から、「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」を開始した。大藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)大藤は昨年より約1週間早い4月8日に開花した。見頃時期も全体的に早まる見込みとなるため、夜間ライトアップの期間を繰り上げて実施する。ライトアップ期間は2026年4月15日〜5月20日。営業時間は4月11日〜4月14日が9:00〜18:00、4月15日〜4月17日が8: