【カミとミコ】 4月23日 発売予定 価格： いますぐプレイ版 3,500円 特装版 6,930円 集英社ゲームズは、Android/iOS/PC用世界創造謎解きアドベンチャーゲーム「カミとミコ」を4月23日に発売する。 「カミとミコ」は、同社とSCRAP、「【推しの子】」や「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」でも知られるマンガ家の赤