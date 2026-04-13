マイナビは4月10日、「アルバイト就業者の仕事におけるAI利用の調査レポート」の結果を発表した。調査は2026年2月18日〜3月2日、現在アルバイトをしている10〜70代の男女9,000人を対象にインターネットで行われた。○約2割が「AIにアルバイトの相談をする」と回答AIにアルバイトの仕事に関する相談をするか聞いたところ、全体では相談する割合は18.5%(「よくする(5.2%)」+「たまにする(13.3%)」)となった。年代別にみると、10代は