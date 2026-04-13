東京指定自動車教習所協会は、春の全国交通安全運動の一環として、第17回「交通安全」川柳コンテストを開催する。4月6日から作品の応募受付を開始した。第17回「交通安全」川柳コンテスト ポスター同コンテストは交通安全をテーマにした作品を募集することで、広く安全意識の啓蒙を図るもの。前回は、幅広い年齢層から、2万点を超える応募があった。応募は5月15日まで、Webサイト、ハガキ、教習所窓口などで受け付ける。応募資格に