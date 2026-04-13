角上魚類ホールディングスが展開する鮮魚専門店「角上魚類」では、「春の土用」に向け「うなぎ」各種を全店舗で取り揃えている。春土用 うなぎ各種○「土用のうなぎ」 は夏だけじゃなかった「土用」とは節分やお彼岸などで表される雑節のひとつで日本の季節の移り変わりを映す暦日。立春、立夏、立秋、立冬の前18日間が「土用」と呼ばれている。それぞれの季節の変わり目にあたる土用は、体調を崩しやすい季節でもある。今年の春の