ガールズグループaespaが、初のドームツアーを華々しくスタートさせた。aespaは4月11日・12日の2日間、京セラドーム大阪にて『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』の幕を開けた。【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』はソールドアウトを記録し、ライブを望む多くのファンの声に応える
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