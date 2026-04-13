ゴディバ ジャパンは、ソフトクリームをリニューアルし、2026年4月24日から、全国のソフトクリーム取扱店で販売する。ラインアップは、『ダブルチョコレート』『ホワイトチョコレートバニラ』『ミックスチョコレート』(いずれもコーン/カップ 税込650円)の全3種。いずれも北海道産のA2牛乳を使用し、シェイブチョコレートをトッピングした。チョコレートの風味を引き立てる北海道ミルクのまろやかさと、シェイブチョコレートの新た