【「トイライズ ガオーマシン(ルネVer.)」（国内：タカラトミーモール限定）】 4月13日0時～5月17日23時59分 予約受付 9月下旬 発売予定 価格：16,500円 タカラトミーは、ホビーレーベル「T-SPARK」よりアクションフィギュア「トイライズ ガオーマシン(ルネVer.)」を9月下旬に発売する。価格は16,500円。国内ではタカ