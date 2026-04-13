【リボルテック ミユ】 4月13日12時 予約開始 8月 発売予定 価格：12,100円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミユ」を4月13日12時より予約受付を開始する。発売は8月を予定し、価格は12,100円。 本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園所属、RABBIT小隊のスナイパー「ミユ」をリボルテックシリーズ