【ARSENIA64 [AS005]レオパルト2A5】 予約期間：5月7日16時まで 9月下旬 発売予定 価格：14,300円 トミーテックは、ミニカー「ARSENIA64 [AS005]レオパルト2A5」を9月下旬に発売する。予約期間は5月7日16時まで。価格は14,300円。 本製品は、陸軍大国ドイツが生み出した世界最強クラスの第三世代主力戦車 「レオパルト2」の、戦闘能力強化計画に基づ