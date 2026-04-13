【新華社ウルムチ4月13日】第9回中国・ユーラシア博覧会が6月25〜29日に中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で開かれる。同博覧会事務局が明らかにした。14万平方メートルの展示面積に?投資協力?新たな質の生産力?特色ある優位産業?グリーン発展?文化・観光の融合?シルクロード協力−の特設ゾーンを設ける。貿易マッチングや投資仲介、業界交流、専門家対話などに重点を置き、中国とユーラシア各国、新疆と各省（自治区・直轄市