歌手の工藤静香（55）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。ツアー先での最新ショットが反響を呼んでいる。現在、オーケストラを率いたコンサートで全国ツアー中の工藤。この日は「大阪の旅」と書き出し、トレンチコートに黒いブーツを合わせたコーディネートした自身の姿をアップ。「公演前日にサクッとモリモリ夕食をいただきました」と伝えた。そして流行中のシール帳やテーブルいっぱいのスイーツを動画で紹介。14