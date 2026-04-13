「ABEMA（アベマ）」は12日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#113を放送。ただたんぽぽの綿毛を飛ばすだけの日常動画でTikTok総再生数700万回を突破した11歳のイケメン小学生・シャーくんと、美しすぎると話題の美月ママが登場した。【番組カット】最強親子！11歳のイケメン小学生・シャーくん韓国の大手事務所「HYBE」をはじめ、大手芸能事務所から軒並みスカウトが来たというシャーく