◇ア・リーグアストロズ1−6マリナーズ（2026年4月12日シアトル）アストロズは12日（日本時間13日）、敵地でのマリナーズ戦に敗戦。連敗は7まで伸びた。先発・ボルトンが初回2死一、二塁からアロザレーナに中前適時打を浴び、先制点を与えた。2回に先頭から3者連続四球を与えたところで、背中の張りで降板した。この回、後を継いだマレーが押し出し四球を与えると、3回も押し出し四球、犠飛で2失点。6回には3番手・ロ