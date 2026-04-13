世界的ヒットを記録した『ゴジラ-1.0』（2023年）の系譜を継ぐ最新作『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）のファーストティザー映像が、日本時間4月15日午前7時55分より解禁されることが決定した。YouTubeの東宝MOVIEチャンネルでプレミア公開される。【動画】4月15日午前7時55分解禁へカウントダウン現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）には、米ラスベガスのシーザーズ・パレスで開催される映画産業最大級のイ