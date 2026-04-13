きのう（12日）栃木県佐野市で起きた山林火災は、火が出て一夜明けたきょうも鎮圧のめどは立っていません。きょうもヘリなどからの消火活動が行われています。きのう、佐野市寺久保町で発生した山林火災は、夜通しで消火活動が行われましたが、これまでに2.6ヘクタールが焼失しました。鎮圧のめどは立っていないということです。警察や消防などによりますと、現場にある蔵の所有者が野焼きをしていて、蔵と空き家に燃え移り、さら