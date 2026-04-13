三重県松阪市の国道23号で普通乗用車と軽ワゴン車が衝突する事故があり、軽ワゴン車を運転していた男性が死亡しました。警察によりますと11日午前6時15分ごろ、松阪市曽原町の国道23号曽原町交差点で、北に向かって直進していた普通乗用車と、反対車線を右折しようとしていた軽ワゴン車が衝突しました。この事故で軽ワゴン車が横転し、運転していた金井久好さん（52）が頭などを強く打って市内の病院に搬送されましたが、その後、