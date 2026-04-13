三重県鈴鹿市にある椿大神社で11日に春の大祭が行われ、芸能の神様とされる「天野鈿女命」を題材とした能が奉納されました。神事能「鈿女」は、約300年にわたり途絶えていたものが、1973年に当時の金剛流宗家によって再興されて以来、毎年椿大神社の春の大祭で奉納されています。「鈿女」は天野鈿女命の化身である女性が椿大神社の神職に対し、天照大神が姿を隠した天岩戸の前での神楽舞いについて語った後、神の姿に戻り舞いを披