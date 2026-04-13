子どもたちに交通ルールを楽しく学んでもらおうというイベントが11日に三重県松阪市のみえこどもの城で開かれました。三重県交通安全協会が春の全国交通安全運動期間に合わせて開いたもので、今年で5回目です。会場では、交通安全協会によるミニ交通安全教室が開かれ、新年度を迎える4月、5月に交通事故が増えることや、反射材を身につけて事故を未然に防ぐことの大切さが紹介されました。また、警察音楽隊も登場し、アニメの主題