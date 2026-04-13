伊勢神宮内宮の別宮である三重県大紀町の瀧原宮で4月12日、20年に一度のお木曳が行われました。瀧原宮のお木曳は、2033年の式年遷宮に向け、瀧原宮と瀧原竝宮（たきはらのならびのみや）の社殿の建て替えなどに使われる御用材を、地域住民らが2台の奉曳車で運ぶもので、今回で63回目を迎えます。4月12日は、揃いの法被（はっぴ）を身にまとった約500人の参加者が、木遣（や）り唄を歌い、「エンヤー」と威勢の良い掛け声を響かせな