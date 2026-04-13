今年12月20日に開催予定の県内唯一のフルマラソン「みえ松阪マラソン」実行委員会の会議が10日に開かれ、今年で5回目を迎える記念大会のロゴなどが披露されました。歴史情緒あふれる豪商のまちを駆け抜ける恒例の「みえ松阪マラソン」は、三重県唯一のフルマラソンで、コースの途中で松阪市のご当地グルメが味わえる大会としても知られます。12月20日に開催が予定されている今年の大会は、節目の5回目を迎えるため、記念大会となり