三重県内の技術や伝統文化の継承などに取り組む岡田文化財団が11日、芸術・文化に関する活動を行う団体に助成金を贈りました。1979年に設立された岡田文化財団では、三重県の芸術や伝統文化の継承・地域振興などを目的に、コンサートの開催や美術館の運営などのほか、毎年伝統工芸や芸術活動などを行う団体・個人に助成金を贈っています。これまで約3000件の事業に約17億2900万円が助成されていて、今年度は公募から選ばれた209の