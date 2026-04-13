夏の大会のシード校を決める春の高校野球三重県大会が11日に開幕し、三重県内3つの球場で熱戦が繰り広げられました。今年の大会には、県内3つの地区予選を勝ち抜いた25校と3月のセンバツ大会に出場した三重高校が出場。センバツ大会で初めて導入された指名打者制度を採用して行われます。晴天に恵まれた11日は、津市と松阪市それに伊勢市の3つの球場で一回戦6試合が行われ、熱戦が繰り広げられました。松阪市のドリームオーシャン