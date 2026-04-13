9回表から始まる超短期決戦の野球大会が11日に三重県東員町で開かれました。野球に関連するイベントを行っている「THREE GONG」が去年から開いている大会で、打順や先攻・後攻はくじ引きで決まります。試合に先立って4月から三重テレビの番組「Mieライブ」のコメンテーターをつとめる人気ライバー りほやんさんが始球式を行いました。大会には各地で行われた予選を勝ち抜いたチームと招待チームあわせて6チームが出場。試合は9回表