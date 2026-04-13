20年に一度、伊勢神宮の社殿などを建て替える式年遷宮で「御用材」を運び入れるお木曳行事が4月12日から始まりました。これから2年間にわたって行われる「お木曳行事」の幕開けとなる「御木曳初式」で、伊勢神宮にゆかりのある奉曳団が行なうことから「役木曳」とも呼ばれる特別な行事です。4月12日は、伊勢神宮・内宮の社殿に使われる重要な御用材を内宮に向かって運ぶ「川曳」が行われました。奉曳団の一行は御用材を木のそりに