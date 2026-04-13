プロeスポーツ組織「RIDDLE」の公式X（旧Twitter）は4月9日、投稿を更新。MURA選手との契約解除を発表しました。【RIDDLEがMURA選手と契約解除】「事前に誓約があった上でアレなのか…」同アカウントは「【RIDDLE所属選手についてのご報告】このたび、Cygames様より発表された処分を厳粛に受け止め、RIDDLE ORDERといたしましても協議の結果、MURA選手との契約を解除することを決定いたしました」と報告。Spicies選手に対して“い