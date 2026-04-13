勝田が前戦サファリ・ラリー・ケニアに続くWRC2勝目を飾るWRC第4戦クロアチア・ラリーにおいて、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamの勝田貴元選手が総合優勝。前戦ケニアに続く2連勝を達成しました。この結果、勝田選手は日本人として史上初めてドライバー選手権の首位に浮上。日本人選手がWRCでランキングトップに立つのは史上初の事例となります。クロアチア・ラリーの最終日となるデイ3は、アドリア海沿岸の新ステ