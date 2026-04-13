通算26本目の先頭打者弾で更新した46試合連続出塁の金字塔【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、今季5号となる先頭打者本塁打を放った。2試合連続の先制弾で本拠地を熱狂させた一撃に対し、対戦相手の放送局は規格外のパフォーマンスを絶賛している。役者が違った。2度のサイ